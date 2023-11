Nederlanders hebben weer contact met familie in Gaza: 'Het was even heel eng'

De communicatielijnen met de Gazastrook komen op gang en daardoor kunnen ook Nederlanders met familieleden in dat gebied weer mondjesmaat contact met hen krijgen. Daarmee komt er voor velen een einde aan de vraag of hun naasten de zware bombardementen die Israël de afgelopen dagen uitvoerde, hebben doorstaan. 'Er was echt 36 uur geen mogelijkheid om te bellen of te appen', vertelt Esther van der Most, van wie de schoonfamilie in Gaza woont.

In plaats daarvan houdt ze nu via de Arabische nieuwszender Al Jazeera en Telegram-groepen zo goed mogelijk in de gaten welke plekken gebombardeerd worden, in de hoop dat het ver weg is van haar familie. 'Ik probeer dagelijks contact met ze te houden, ook al kan ik helaas niks voor ze betekenen.' De Amsterdamse Taghreed Elkhodary heeft ook grote zorgen over haar moeder, zussen, neven en nichten.

Gevechten in Gaza, maar het lijkt nog niet het verwachte grondoffensief • Internet plat in GazaVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

NOS Met het Oog op Morgen - Beluister EXTRA: Het beste uit het OogBeluister NOS Met het Oog op Morgen: EXTRA: Het beste uit het Oog Lees verder ⮕

Nederlanders radeloos na verliezen contact met familie in GazaVia appjes proberen familieleden tevergeefs contact te krijgen met hun familie in Gaza. 'Ik kan helemaal niks doen', vertelt een van hen huilend. Lees verder ⮕

'Contact kwijt met hulpverleners in Gaza' • Israël opnieuw: verlaat noorden GazaVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Internet langzaam weer op gang in Gaza • 'Dodental Gaza boven de 8000'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Internet langzaam weer op gang in Gaza • 'Dodental Gaza boven de 8000'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕