Nederland ziet coëfficiëntenvoorsprong op ontketende Fransen snel slinken

Na de zomer koesterde Nederland nog een voorsprong van 2,769 punten op Frankrijk, maar die voorsprong slinkt met de week. In de eerste twee Europese speelrondes bracht Frankrijk het verschil al terug tot 1,669 punten. Nu is de voorsprong nog maar 0,769 punten. Frankrijk beleefde een haast foutloze week. Paris Saint-Germain won in de Champions League van AC Milan en ook Olympique Marseille (Europa League), Stade Rennais en Lille OSC (allebei Conference League) boekten een overwinning.

Bij die 0,600 punten van PSV en Feyenoord bleef het voor Nederland, want Ajax (tegen Brighton & Hove Albion) en AZ (tegen Aston Villa) slikten een nederlaag. Frankrijk verzamelde in totaal 1,500 punten en is heel dicht bij plek vijf, dat na dit seizoen recht geeft op drie vaste CL-tickets voor het seizoen 2025/2026.

