Nederland heeft bijna hoogste gasrekening van Europa: 'Bestaat voor groot gedeelte uit belastingen'

Veel belastingen René Peters, energiedeskundige bij kennisinstituut TNO legt uit dat het de Nederlandse gasrekening is opgebouwd uit meerdere onderdelen. Want naast het tarief voor gas, bestaat onze gasrekening voor een groot deel uit belastingen. Bijvoorbeeld de energiebelasting. "Die is in Nederland ongeveer 50 cent per kuub voor een consument", legt Peters uit.

"De opslag van duurzame energie bedraagt 10 cent. En dan heb je nog de netwerkkosten, die hangen af van de leverancier. Bovenop die toeslagen betaal je ook een omzetbelasting van 21 procent. Daarmee bestaat de gasrekening voor een groot deel uit belastingen", vertelt Peters.Hoge energiebelasting Waarom betalen we in Nederland eigenlijk zoveel voor gas? Volgens energie-analist bij Publieke Zaken Hans van Cleef is dat puur het gevolg van de hoge energiebelasting.

Het is een accijns om het gebruik te ontmoedigen. "Om die overgang te stimuleren blijft de belasting op gas alsmaar stijgen. Zo wordt de belasting op de leveringskosten van gas volgend jaar met 10 cent verhoogd, terwijl die van elektriciteit juist in prijs omlaag gaat", legt van Cleef uit.

Zo brengt de hoge gasprijs mensen in financiële problemen Prijsplafond Op dit moment is het energieplafond van kracht. Een maatregel van de overheid om consumenten te beschermen tegen een extreem hoge gasprijs, zoals we die eerder vorig jaar zagen. Maar het energieplafond stopt eind van dit jaar. Toch ziet Peters vooralsnog geen reden voor paniek. "Op dit moment liggen verreweg de meeste prijzen van energieleveranciers onder het prijsplafond.

