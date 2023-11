Nederland heeft bijna de hoogste gasrekening van Europa

"De opslag van duurzame energie bedraagt 10 cent. En dan heb je nog de netwerkkosten, die hangen af van de leverancier. Bovenop die toeslagen betaal je ook een omzetbelasting van 21 procent. Daarmee bestaat de gasrekening voor een groot deel uit belastingen", vertelt Peters.Waarom betalen we in Nederland eigenlijk zoveel voor gas? Volgens energie-analist bij Publieke Zaken Hans van Cleef is dat puur het gevolg van de hoge energiebelasting.

Het is een accijns om het gebruik te ontmoedigen."Om die overgang te stimuleren blijft de belasting op gas alsmaar stijgen. Zo wordt de belasting op de leveringskosten van gas volgend jaar met 10 cent verhoogd, terwijl die van elektriciteit juist in prijs omlaag gaat", legt van Cleef uit.Op dit moment is het energieplafond van kracht. Een maatregel van de overheid om consumenten te beschermen tegen een extreem hoge gasprijs, zoals we die eerder vorig jaar zagen.

Peters vervolgt:"We zien al dat de prijzen dalen. Als we geen strenge winter krijgen en de prijzen niet de lucht in schieten, dan zal de afschaffing van het prijsplafond niet veel doen voor de consumenten."Maar betalen Nederlanders dan echt de hoogste gasrekening ter wereld?"Het is lastig om voor de hele wereld te spreken", verklaart Van Cleef."Er zijn wereldwijd veel landen die gas verbruiken, maar niet transparant zijn in de kosten.

Als we naar Europa de kijken, zien we dat Zweden in Europa het meest betaalt voor gas. Nederland staat op de tweede plek in Europa. Maar, omdat Zweden minder gas verbruikt dan Nederland, is de gasrekening in Nederland hoger."Daardoor zal de Nederlandse consument de hoge gasprijs meer in de portemonnee voelen", benadrukt Van Cleef., elke werkdag tussen 16.00 en 17.00 uur op NPO Radio 1.

