Nederland boven Engeland aan kop van Nations League-groep • Rentree Miedema als invalster

In de strijd om de koppositie in de eerste divisie hebben Roda JC en Willem II geen fout gemaakt.

Roda JC won, zij het moeizaam, met 2-1 thuis van laagvlieger Jong Ajax. Willem II versloeg thuis Jong PSV met 3-0. Lees meer.

Irritatie in Engeland: na 28 jaar weer Premier League-duel op dag van KerstavondIn de Premier League wordt dit seizoen voor het eerst sinds 1995 een wedstrijd op de dag van Kerstavond gespeeld, zo meldt onder meer de BBC donderdag. Wolverhampton Wanderers en Chelsea spelen dan ondanks protesten tegen elkaar. Lees verder ⮕

'Mighty' Ajax beschimpt in Engeland: 'Cruijff draait zich om in zijn graf'Het is ook voor de Engelse pers even wennen: een verdedigend Ajax, dat niets te vertellen heeft tegen Brighton. Toch voltrok het scenario zich donderdagavond - en het was niet eens een verrassing. Het ooit zo machtige Ajax is niet meer, luidt de conclusie. Lees verder ⮕

Beerensteyn schiet Oranje naar 3-0 tegen Schotland • Wiegmans Engeland leidt nipt tegen BelgiëEen wedstrijd in de eredivisie en een duel in de Nations League voor vrouwen vandaag. Daarnaast volgen we de persconferenties van PSV, Feyenoord en Ajax. Lees verder ⮕

Nederlandse korfballers verpletteren ook Engeland en bereiken halve finales WKNederland haalt ondanks de 22-1 ruststand de 'magische veertig' niet, maar neemt genoegen met een 36-2 overwinning. Lees verder ⮕

