NEC-spits Dost zakt in elkaar en komt weer bij kennis; duel met AZ gestaakt

NEC-aanvaller Bas Dost is in de slotfase van het eredivisieduel met AZ in Alkmaar plotseling naar de grond gegaan. Het duel werd direct stilgelegd en spelers vormden een menselijk schild om de aanvaller heen, terwijl de medici bezig waren met behandelen.

Na enkele bange minuten in stilte kwam de mededeling dat Dost weer bij kennis was. Onder luid applaus werd hij daarna op een brancard van het veld afgevoerd en stak de spits zijn hand op. De wedstrijd werd met enkele minuten blessuretijd te gaan bij een 1-2 voorsprong voor NEC definitief gestaakt.

