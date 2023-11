NEC-spits Bas Dost wordt komende dagen verder onderzocht in ziekenhuis

'De artsen weten nog helemaal niets te zeggen over de oorzaak van het in elkaar zakken van Bas', zegt algemeen directeur Wilco van Schaik tegen de Gelderlander. 'Het kunnen veel dingen zijn. Het is iedereen aan te raden hier niet naar te gissen en zelf dokter te spelen. Niemand weet het nog.' De 34-jarige Dost ging in de slotfase van AZ-NEC naar de grond. Na een minutenlange behandeling op het veld werd hij bij kennis afgevoerd naar het ziekenhuis in Alkmaar.

'Het was gisteren enorm schrikken voor iedereen, maar hij is de nacht en vandaag goed doorgekomen', vertelt Van Schaik. 'Dat is belangrijk en een positief begin van het herstel. We moeten daar zeker de tijd voor nemen. Bas is nu in goede handen en dat sterkt hem en ons.' Dost had via de socialemediakanalen van NEC al laten weten dat hij naar omstandigheden in orde is. 'De hulp die ik op het veld heb gekregen was fantastisch. Ik ben nu in het ziekenhuis en ik voel me goed.

