NEC pakt punt in taaie uitwedstrijd tegen Fortuna

De Nijmegenaren stalen een punt uit Sittard na een extreem taaie uitwedstrijd tegen Fortuna. Bij NEC was er minder blessurenieuws voor de wedstrijd tegen Fortuna. Lasse Schöne en Bart van Rooij waren niet fit genoeg om mee te doen en hun deelname in de derby tegen Vitesse is ook twijfelachtig. Koki Ogawa keerde wel weer terug in de basiself van Rogier Meijer en ook Rober Gonzalez mocht het vanaf de aftrap laten zien. Geen Bart van Rooij en Lasse Schöne bij N.E.C.

De derby van aanstaande zondag lijkt het tweetal ook niet te gaan halen🤔De bezoekers uit Nijmegen hadden in de openingsfase het initiatief, maar dat werd al snel overgegeven aan de thuisploeg. Fortuna was in de eerste helft de sterkste van de twee en bleef het doel van Jasper Cillessen bestoken met schoten. De doelman van NEC hield zijn ploeg, net als tegen PSV, regelmatig op de been en zorgde dat het tijdens de rust nog altijd 0-0 ston

NEC heeft de zege op PSV enigszins een vervolg kunnen geven. De Nijmegenaren stalen een punt uit Sittard na een extreem taaie uitwedstrijd tegen Fortuna.

