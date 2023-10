NEC legt proefspeler Van Wermeskerken vast

Het lijkt erop dat je één of meerdere social media-scripts op VI.nl hebt uitgeschakeld.

Daarom worden er geen social posts of liveblogs geladen.VI Live: Brighton wint tegen Ajax voor allereerste keer in Europa

Maduro spreekt zich uit bij Ajax: lees alles van zijn eerste persco hier terugHedwiges Maduro geeft woensdagavond zijn eerste persconferentie als trainer van Ajax, in aanloop naar het Europa League-duel met Brighton & Hove Albion. De voormalig Oranje-international neemt voorlopig de honneurs waar in Amsterdam, nu Maurice Steijn is ontslagen. VoetbalPrimeur doet live verslag van de persconferentie. Lees verder ⮕

Boete van 17.500 euro van UEFA voor Feyenoord vanwege Celtic-spandoekFeyenoord heeft een boete van 17.500 euro gekregen voor het tonen van een spandoek met 'een provocerende boodschap' in de Champions League-wedstrijd tegen Celtic. Lees verder ⮕

Oekraïne wil tienduizenden drones per maand makenIn dit liveblog lees je de belangrijkste ontwikkelingen van de oorlog in Oekraïne. Lees verder ⮕

Van der Vaart is ‘bijna stil’ van Feyenoord en licht ook verdedigende ster uitRafael van der Vaart komt superlatieven tekort om de eerste helft van Feyenoord tegen Lazio. De Rotterdammers genieten halverwege het Champions League-duel in De Kuip een 2-0 voorsprong dankzij voltreffers van Santiago Gimenez en Ramiz Zerrouki. Lees verder ⮕

Van der Vaart en Van der Goot verrast: RTL breekt in bij Ziggo SportOpmerkelijke taferelen in de studio van Ziggo Sport: op het moment dat presentator Wytse van der Goot wil schakelen naar de verslaggever in De Kuip, wordt de voorbeschouwende analyse van Feyenoord-trainer Arne Slot bij RTL 7 ingestart. Het zorgt voor lachende gezichten bij Van der Goot en Rafael van der Vaart. Lees verder ⮕