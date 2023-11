NEC gestaakt nadat Bas Dost in elkaar zakt

VOETBAL - AZ - NEC is vanavond in de negentigste minuut stilgelegd vanwege mogelijk ernstig letsel bij Bas Dost. De spits uit Coevorden ging opeens naar de grond. Er werd meteen om hulp geroepen en ook spelers van beide teams gingen om de spits staan om de situatie af te schermen. In het stadion werd door fans van beide supportersgroepen zijn naam gescandeerd, meldt de NOS. Hij werd onder luid applaus op een brancard naar binnen gebracht.

Directeur Wilco van Schaik van NEC kon bij de NOS inmiddels een update over de situatie van Dost geven. 'Hij kwam net binnen en ging alweer even rechtop zitten toen zijn vader erbij was. Hij wilde ook nog even iets tegen de spelers zeggen', vertelt een geëmotioneerde Van Schaik. 'Dat was wel goed. Het heeft veel indruk gemaakt bij de spelers en staf.' Volgens Van Schaik heeft Dost inmiddels ook met zijn vrouw gesproken.

