NEC-directeur geëmotioneerd door Dost: ‘Hij wilde iets tegen de spelers zeggen’

Wilco van Schaik heeft gereageerd op het in elkaar storten van Bas Dost in de slotfase van het duel tussen AZ en. Vlak voor tijd ging de aanvaller uit het niets naar de grond. Dost kreeg snel de benodigde hulp en werd bij kennis per brancard naar de kleedkamer. Van Schaik laat weten dat de vader van Dost bij hem was en dat hij rechtop ging zitten in zijn aanwezigheid.

"Ik zat boven en ik zag het. Ik zei tegen Carlos (Aalbers, technisch directeur, red.) dat we gelijk naar beneden moesten. We zijn met Robert Eenhoorn (algemeen directeur AZ, red.) naar beneden gerend. Niemand wist wat en toen gaf scheidsrechter Jeroen Manschot aan dat hij een teken van leven gaf. Gelukkig toen hij hier binnenkwam was zijn vader er ook bij. Hij is er nu ook bij. We hebben hem gelijk zijn vrouw laten bellen. headtopics.com

Over het besluit om het duel definitief te staken hoefde niet te worden nagedacht, stelt Van Schaik."Het was muisstil in de kleedkamer. Als je die jongens ziet zitten en ook de mensen van de staf... Dan kun je niet meer voetballen." AZ had er alle begrip voor om het duel definitief te laten staken."Super hoe zij erin staan. Ook met de mensen van hun medisch team. Hier hoef je ook geen discussie over te hebben. Ik denk dat dat wel klaar is.

Supporters van AZ en NEC bleven applaudisseren toen bekend werd dat het duel definitief gestaakt werd."Laten we hopen dat-ie weer aansterkt. Dit is echt onwerkelijk. Voetbal is nu niet belangrijk, natuurlijk. En dat had nu ook niet meer gekund. Het heeft te veel indruk gemaakt op de jongens. Morgen gaan we het maar eens een keer over voetbal hebben. Bas is onderweg en in goede handen. Dat is het allerbelangrijkste voor hem en zijn gezin. headtopics.com

