NEC definitief gestaakt na in elkaar zakken van Bas Dost

is definitief gestaakt na het in elkaar zakken van Bas Dost. De aanvaller ging in de 90e minuut plotseling naar de grond.

Trainer Pascal Jansen had andermaal geen verrassingen in huis in zijn opstelling. Dezelfde elf spelers die midweeks met 1-4 verloren van Aston Villa mochten het ook tegen NEC laten zien. Bij de Nijmegenaren keerde Jasper Cillessen terug onder de lat. De goalie was afgelopen week nog niet geheel wedstrijdfit en werd, net als in de weken daarvoor, vervangen door Robin Roefs. Lasse Schöne en Elayis Tavsan begonnen net als Roefs op de bank.

Vangelis Pavlidis had twee minuten later al voor de gelijkmaker kunnen zorgen. De Griek werd aangespeeld in de zestien, keek op en schoot. Helaas voor hem belandde zijn snoeiharde inzet tegen de lat. Die goed uitgespeelde aanval kreeg echter geen vervolg. De Alkmaarders wisten amper tot geen kansen te creëren en lieten zich bovendien vaak aftroeven in de duels. headtopics.com

Na een half uur spelen volgde de volgende Nijmeegse treffer en weer speelde Dost een belangrijke rol. AZ verdedigde bijzonder zwak uit, waarna de bal bij Dost terechtkwam. Hij leek te gaan schieten, maar verraste de defensie van AZ door perfect af te leggen op Magnus Mattsson. De Deen tikte koeltjes binnen en rende direct naar Dost om hem te bedanken: 0-2.

AZ kwam na rust veel scherper voor de dag. Vlak nadat Dani de Wit zijn kopbal in de handen van Cillessen deed belanden was het in minuut 56 alsnog raak voor AZ. Een hoekschop kwam via Mayckel Lahdo en Bruno Martins Indi terecht bij Pavlidis, die van dichtbij met zijn dijbeen scoorde: 1-2. AZ rook bloed en denderde door. NEC-trainer Rogier Meijer had dat in de gaten en wisselde tactisch, door Schöne en Tavsan te brengen voor Sontje Hansen en Lars Olden Larsen. headtopics.com

NEC definitief gestaakt na in elkaar storten van Bas DostDe wedstrijd tussen AZ en NEC is definitief gestaakt na het in elkaar zakken van Bas Dost. De aanvaller ging in de 90ste minuut plotseling naar de grond. Dost werd bij kennis per brancard van het veld gevoerd. Vlak daarna werd duidelijk dat het duel definitief gestaakt is. Wanneer het duel uitgespeeld wordt, is nog niet bekend. Lees verder ⮕

