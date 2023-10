NEC contracteert Van Wermeskerken • Oranjevrouwen maken zich op voor duel met Schotland

Vanmiddag werd al bekend dat Sai van Wermeskerken op proef was bij NEC en dat trainer Rogier Meijer hoopte op een contract voor de Nederlands-Japanse verdediger. Dat contract is er nu.

De 29-jarige Van Wermeskerken heeft een contract getekend tot aan het eind van het seizoen. De verdediger kwam vorig seizoen uit voor Cambuur. Daar liep zijn contract afgelopen zomer af. Sindsdien zat Van Wermeskerken zonder club.

