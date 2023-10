NEC contracteert Van Wermeskerken • Oranjevrouwen maken zich op voor duel met Schotland

De 20-jarige Robin Roefs debuteert in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Gibraltar (thuis) en Zweden (uit).

Bondscoach Michael Reiziger beloont hem voor zijn debuut bij NEC, waar hij dit seizoen tot vier duels kwam en de ervaren Jasper Cillessen daarmee naar de reservebank verwees. Zondag keert Cillessen overigens weer terug in de basis voor het duel met AZ. Reiziger maakt de definitieve selectie bekend op 10 november.

NEC legt proefspeler Van Wermeskerken vastLees meer Lees verder ⮕

Cillessen terug onder de lat bij NEC • Oranjevrouwen maken zich op voor duel met SchotlandEen wedstrijd in de eredivisie en een duel in de Nations League voor vrouwen vandaag. Daarnaast volgen we de persconferenties van PSV, Feyenoord en Ajax. Lees verder ⮕

Cillessen terug onder de lat bij NEC • Oranjevrouwen maken zich op voor duel met SchotlandEen wedstrijd in de eredivisie en een duel in de Nations League voor vrouwen vandaag. Daarnaast volgen we de persconferenties van PSV, Feyenoord en Ajax. Lees verder ⮕

Schouten, Bijlow en De Ligt weer bij voorselectie • Oranjevrouwen maken zich op voor duel met SchotlandEen wedstrijd in de eredivisie en een duel in de Nations League voor vrouwen vandaag. Daarnaast volgen we de persconferenties van PSV, Feyenoord en Ajax. Lees verder ⮕

Schouten, Bijlow en De Ligt weer bij voorselectie • Oranjevrouwen maken zich op voor duel met SchotlandEen wedstrijd in de eredivisie en een duel in de Nations League voor vrouwen vandaag. Daarnaast volgen we de persconferenties van PSV, Feyenoord en Ajax. Lees verder ⮕

Bijlow, Schouten en De Ligt weer bij voorselectie • Oranjevrouwen maken zich op voor duel met SchotlandEen wedstrijd in de eredivisie en een duel in de Nations League voor vrouwen vandaag. Daarnaast volgen we de persconferenties van PSV, Feyenoord en Ajax. Lees verder ⮕