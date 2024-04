NAVO wil fonds oprichten om Oekraïne te blijven steunen

De NAVO wil een fonds oprichten met daarin 100 miljard euro om Oekraïne te kunnen blijven steunen en om voorbereid te zijn op een 'andere politieke wind', aldus NAVO-baas Jens Stoltenberg vandaag. Hij leek daarmee te hinten op de mogelijkheid dat Trump de nieuwe Amerikaanse president wordt en hulp aan Oekraïne aan banden legt. Toch noemt demissionair minister van Defensie Kajsa Ollongren het fonds geen anti-Trumpverzekering.

Ollongren zegt in Nieuwsuur dat dit nieuwe plan past bij de inspanningen van de NAVO om de 'militaire samenwerking met Oekraïne te bestendigen'. 'Het is logisch om de steun aan Oekraïne binnen de NAVO te structureren en te verankeren.' Tot nu toe wilde de NAVO militaire steun aan Oekraïne niet centraal coördineren. Lidstaten besloten afzonderlijk wat ze wanneer leverden. Coördinatie vanuit de NAVO zou Poetin namelijk op kunnen vatten als een provocatie. Met de mogelijke oprichting van dit fonds lijkt die angst verdwene

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



NOS / 🏆 5. in NL

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

De NAVO bestaat 75 jaar, haalt het westerse militaire bondgenootschap de 100?Vanochtend begint de NAVO-top in Brussel. Het 75-jarige jubileum van de alliantie wordt een bescheiden feestje in oorlogstijd.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Wat kan de NAVO leren van het gebruik van drones door Oekraïne in de oorlog?De NAVO doet deze maanden een grote oefening. Groot materieel wordt ingezet om de oefening zo echt mogelijk te laten lijken. Intussen wordt de oorlog aan het front in Oekraïne grotendeels met drones gevoerd. Welke lessen kan de NAVO daaruit trekken?

Bron: NPORadio1 - 🏆 7. / 63 Lees verder »

NAVO roept bondgenoten op om fonds van 100 miljard euro op te richten voor steun aan OekraïneDe NAVO roept de 32 bondgenoten op om een fonds van 100 miljard euro op te richten voor steun aan Oekraïne. Uit dit fonds zouden wapens voor Oekraïne kunnen worden betaald. Of het fonds er daadwerkelijk komt, is nog maar de vraag.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Rutte heeft nu steun van 28 NAVO-landen, nog vier te gaanIn de marge van een NAVO-bijeenkomst zal de komende twee dagen veel gesproken worden over de opvolging van secretaris-generaal Stoltenberg.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Oberrace na 13 jaar terug in Parijs: 'Even competitief als de 100 meter sprint'De race werd in 1914 voor het eerst gehouden, om de elegantie en behendigheid van de Parijse obers te etaleren.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

40 doden en meer dan 100 gewonden na aanslag op muziekgebouw MoskouMeerdere mensen in camouflagekleding vielen een volle concertzaal binnen. Volgens Russisch persbureau TASS vielen er zeker veertig doden en meer dan honderd gewonden.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »