Nauwelijks treinverkeer rond Rotterdam door gebroken bovenleiding

Het treinverkeer rond Rotterdam heeft last van een storing door een gebroken bovenleiding. De leiding ligt bovenop een Thalys bij station Rotterdam Stadion, meldt Rijnmond. De trein was onderweg van Parijs naar Rotterdam.

De 260 reizigers zijn met een andere trein naar Rotterdam Centraal vervoerd. Er vielen geen gewonden. Een woordvoerder van ProRail meldt dat er veel minder treinen rijden dan normaal. Alleen tussen Rotterdam en Gouda is het treinverkeer normaal. Volgens ProRail is de schade aan de bovenleiding aanzienlijk. De verwachting is dat de problemen rond 12.30 uur verholpen zijn.

Budgetcapstraffen hebben Red Bull vooralsnog nauwelijks pijn gedaan

