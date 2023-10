'Natuurlijk wil ik trainer van Ajax worden, het zou een mooie terugkeer zijn'

"Het zou een mooie terugkeer zijn, natuurlijk zou ik het willen. Ik zou terug zijn waar het voor mij allemaal begon, dus waarom niet?" laat Kluivert optekenen. Hoe het momenteel gaat bij Ajax vindt hij pijnlijk, zo geeft hij aan."Ze zitten in een moeilijke fase en het doet me pijn om mijn club zo te zien. Dat het niet goed gaat, is een understatement.

Kluivert was eerder werkzaam als trainer bij Jong FC Twente, waarna hij functies bekleedde bij onder meer Curaçao, Paris Saint-Germain en FC Barcelona, respectievelijk als hoofdtrainer, technisch directeur en hoofd jeugdopleiding. Ook was hij onder Louis van Gaal assistent-trainer van, tussen 2012 en 2014. De oud-international ziet zichzelf als een aanvallende trainer."Ik heb een verleden bij Ajax en Barcelona, daar is dat het systeem.

De Zerbi kán simpelweg geen analyse over Ajax geven: ‘Maar Ajax is Ajax’Roberto De Zerbi heeft woensdag tijdens de persconferentie geen duidelijke analyse over Ajax kunnen geven. De manager van Brighton & Hove Albion weet dat de Amsterdammers een bijzonder moeilijk seizoen kennen. De Italiaan moest een vraag van een journalist dan ook schuldig blijven. Lees verder ⮕

Bosz vindt PSV-Ajax nog steeds een topper: 'Ajax-spelers niet zo slecht'PSV-Ajax is zondag de nummer een tegen de nummer zeventien van de ranglijst. Maar toch wil Peter Bosz de wedstrijd een topper noemen. Hij vindt dat de spelers van Ajax niet zo slecht zijn als de stand op dit moment doet vermoeden. 'Ajax eindigt dit seizoen natuurlijk niet als zeventiende. Lees verder ⮕

‘Ik wil in de toekomst zeker hoofdtrainer van Ajax worden, waarom niet?’Patrick Kluivert wil in de toekomst wel hoofdtrainer worden van Ajax, zo heeft hij gezegd in gesprek met Çigdem Günal, journalist van Tivibu Spor. Lees verder ⮕

‘Ik wil in de toekomst zeker hoofdtrainer van Ajax worden, waarom niet?’Patrick Kluivert wil in de toekomst wel hoofdtrainer worden van Ajax, zo heeft hij gezegd in gesprek met Çigdem Günal, journalist van Tivibu Spor. Lees verder ⮕

Ludieke actie Legioen valt ook op bij spelers van Feyenoord: 'Mooi, natuurlijk'Mats Wieffer heeft genoten van het spel en de fans van Feyenoord tegen SS Lazio, vertelt hij voor de camera van VoetbalPrimeur. De middenvelder van de Rotterdammers kreeg ook mee dat Het Legioen in de slotfase een feestje vierde. Lees verder ⮕

Celtic en Atlético maken er een spektakel van • Xavi Simons belangrijk bij LeipzigDe derde speelronde in de Champions League gaat verder, met natuurlijk Feyenoord-Lazio om 18.45 uur. Lees verder ⮕