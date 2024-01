Natuurgebieden en omliggende gebieden in Nederland hebben betere bescherming nodig

Niet alleen erkende natuurgebieden moeten beter worden beschermd, ook de gebieden daarbuiten verdienen betere bescherming. Alleen dan kan de Nederlandse natuur als geheel herstellen. Dat is te lezen uit een vandaag uitgekomen rapport van de Ecologische Autoriteit. In opdracht van het demissionaire kabinet toetste de Ecologische Autoriteit zeventig natuurrapporten die door de provincies zijn gemaakt.

Het idee was om de natuur niet alleen te beoordelen aan de hand van cijfers over bijvoorbeeld stikstofneerslag, maar ook te kijken naar hoe het echt met de natuur gaat. Stikstofbelasting zelfs toegenomen Niet geheel verrassend is de conclusie dat het slecht is gesteld met Natura-2000 gebieden, maar ook met het omliggende natuurnetwerk. In sommige Drentse gebieden is de stikstofbelasting zelfs toegenomen. Dat kan komen door slechte waterhuishouding, maar ook verdroging speelt een grote rol. 'Die buitengebieden hebben net zo goed last van schadelijke stikstofneersla





