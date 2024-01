Nationale schorsing van Overmars wegens grensoverschrijdend gedrag wordt wereldwijd doorgevoerd

De vijftigjarige leidsman uit Ernst heeft te horen gekregen dat zijn nationale schorsing vanwege grensoverschrijdend gedrag (in zijn tijd bij Ajax) met onmiddellijke ingang wereldwijd wordt doorgevoerd. Het nieuws werd eerder op de dag al gebracht door hetheeft dinsdag via de mail contact gehad met de FIFA, zo valt te lezen op de website van de ochtendkrant.

De wereldvoetbalbond laat weten dat de nationale straf die Overmars kreeg voor grensoverschrijdend gedrag in zijn tijd als technisch directeur bij Ajax mondiaal wordt overgenomen.Daardoor zal Overmars voorlopig niet actief zijn in Antwerpen, waar hij tot medio 2026 vastlig





voetbalzonenl » / 🏆 16. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Tadic: ‘Ajax maakte cruciale fout, ze hadden Overmars moeten beschermen’Volgens Dusan Tadic heeft Ajax een 'cruciale fout' gemaakt door Marc Overmars te laten gaan. Dat vertelt de Serviër in een interview met Voetbal International. De oud-directeur van Ajax stapte vanwege grensoverschrijdend gedrag op bij de Amsterdammers. 'Ajax had Overmars moeten beschermen', aldus Tadic.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Derksen verwerpt vergelijking tussen Ajax en Feyenoord: ‘Ajax is andere klasse’Johan Derksen is kritisch op Ajax en zijn supporters. De analist stelt aan tafel bij Vandaag Inside onder meer dat de Amsterdammers 'een heel modaal elftalletje' hebben. Daarnaast snapt hij niets van de blijdschap bij de supporters om het bereiken van de Conference League.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Ajax wordt compleet vernederd: Gaaei wordt uitgespeeld; Hercules komt op 2-0USV Hercules is donderdagavond op een 2-0 voorsprong gekomen tegen Ajax. In Stadion De Galgenwaard nemen de Amsterdammers het op tegen de amateurclub, die verrassenderwijs voor rust al een 1-0 tussenstand op het scorebord zette. Gastón Ávila liet zich op kinderlijk eenvoudige wijze uitspelen.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Brobbey en Kraay schaterlachen na grap Ajax-spits: ‘Wordt niet leuk voor jou’Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Ajax-spits Brian Brobbey, die in gesprek met Hans Kraay junior van ESPN een geslaagde grap maakt.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

‘Er wordt een sfeer gecreëerd alsof hij over water kan lopen bij Ajax’Mike Verweij heeft in De Telegraaf teruggeblikt op het afgelopen halfjaar van Ajax. De Amsterdammers zakten met de laatste plaats in de Eredivisie af naar een historisch dieptepunt, maar lijken onder interim-trainer John van 't Schip de weg omhoog te hebben ingezet. Verweij loopt nog niet te hard van stapel.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Ajax is overtuigd en wil versterking ophalen bij Manchester UnitedAjax heeft interesse in de diensten van Isak Hansen-Aarøen, zo meldt Manchester Evening News dinsdag. Het Noorse talent van Manchester United staat er goed op in Amsterdam en zou openstaan voor een vertrek bij zijn huidige club.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »