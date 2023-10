Nationaal Eiwitplan Denemarken

Denemarken komt als eerste land ter wereld met een Nationaal Actieplan voor meer plantaardige eiwitten op het bord. Volgens het ‘René Passet

Afgelaste herdenkingen en spanning in de Joodse gemeenschap: 'Antisemitisme is van alle tijden'Ook in Nederland zijn spanningen rondom het conflict tussen Israël en Hamas voelbaar. Verschillende herdenkingen worden afgelast of aangepast. Volgens nationaal antisemitismecoördinator Eddo Verdoner zijn dit soort maatregelen niets nieuws. Lees verder ⮕

Peter Bosz stuurt Isaac Babadi voor het eerst dit seizoen mee met Jong PSVIsaac Babadi speelt vrijdagavond voor het eerst dit seizoen mee met Jong PSV, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Het achttienjarige toptalent was donderdag het meest opvallende gezicht tijdens de laatste training van het beloftenelftal voor het duel met Willem II. Lees verder ⮕

Onvrede in Engeland: voor het eerst in 28 jaar PL-voetbal op dag van kerstavondVoor het eerst in 28 jaar tijd zal er op de dag van kerstavond een Premier League-wedstrijd worden afgewerkt. De BBC heeft gemeld dat de speeldatum voor het duel tussen Wolverhampton Wanderers en Chelsea vaststaat, tot onvrede van supportersgroepen. Lees verder ⮕

Voor het eerst sinds 1995 Premier League-duel op 'Kerstavond' ondanks protestIn de Premier League wordt dit seizoen voor het eerst sinds 1995 een wedstrijd op de dag van Kerstavond gespeeld, zo meldt onder meer de BBC donderdag. Wolverhampton Wanderers en Chelsea spelen dan ondanks protesten tegen elkaar. Lees verder ⮕

Abel lanceert voor het eerst in dertien jaar nieuwe muziekAbel, de band die in 2000 doorbrak met Onderweg, is terug met nieuwe muziek. De band van zanger Joris Rasenberg lanceert vrijdag de nieuwe single Zie Jij Het Ook. Het is de bedoeling dat er binnenkort ook een nieuw album volgt, al is nog niet bekend wanneer dat gebeurt. Lees verder ⮕