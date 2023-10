Nasrdin Dchar uitgeroepen tot JFK's Greatest Man 2023: 'Enorme eer'

"Ik vind het een enorme eer", zegt de winnaar tegen de aanwezigen."Echt een enorme eer. Ik heb dit totaal niet zien aankomen." Ook is de acteur dankbaar, laat hij weten."Ik vind het nogal wat, The Greatest Man. Zo zie ik mezelf helemaal niet."Nasrdin Dchar schrijft autobiografie over zijn 'ingewikkelde weg naar de top'

Het is dertiende keer dat de prijs wordt uitgereikt. Dchar volgt zanger Barry Hay op als winnaar, die een jaar geleden de onderscheiding ontving. Eerdere winnaars zijn onder anderen Danny Vera, Wilfred Genee en Sergio Herman.Nasrdin Dchar schrijft boek over 'ingewikkelde weg naar de top'Nasrdin Dchar (44) viert vandaag een mijlpaal en extra leuk: wij hebben er zelf ook nog wat aan.

