Nasrdin Dchar is JFK's Greatest Man 2023: enorme eer

"Ik vind het een enorme eer", zegt de winnaar tegen de aanwezigen."Echt een enorme eer. Ik heb dit totaal niet zien aankomen." Ook is de acteur dankbaar, laat hij weten."Ik vind het nogal wat, The Greatest Man. Zo zie ik mezelf helemaal niet."

Dchar krijgt de onderscheiding omdat hij volgens JFK"vlamde in Mocro Maffia", een"prestigieuze internationale prijs" voor Het Gouden Uur won, binnenkort zijn eerste boek uitbrengt en bezig is met het regisseren van zijn eerste film. Ook noemt JFK de acteur een"rolmodel voor een hele generatie".

Het is dertiende keer dat de prijs wordt uitgereikt. Dchar volgt zanger Barry Hay op als winnaar, die een jaar geleden de onderscheiding ontving. Eerdere winnaars zijn onder anderen Danny Vera, Wilfred Genee en Sergio Herman.Twee maanden na de geboorte van haar zoontje maakt Kylie Jenner (26) bekend zijn naam alweer te willen aanpassen, omdat…Floortje Dessing reist in 'Floortje Naar Het Einde Van De Wereld' naar de verste uithoeken op aarde. headtopics.com

