Napoli knokt zich na dubbelslag Giroud met schitterende treffers naar remise

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.. In het eigen Stadio Diego Armando Maradona kwamen de Napolitanen met 0-2 achter door twee doelpunten van Olivier Giroud.

Milan begon met Tijjani Reijnders in de basis. In een openingsfase waar Napoli de betere kansen kreeg, kwam Milan op voorsprong. Giroud knikte een voorzet van Christian Pulisic tegen de handen van Alex Meret aan, die de bal net niet uit het doel wist te slaan: 0-1.

Na de 0-1 was Napoli via Matteo Politano dicht bij de gelijkmaker. De Italiaan kreeg een lage strakke voorzet bij de tweede paal voor zijn voeten, maar kreeg hem er met zijn zwakkere rechterbeen niet in.Luttele minuten later wist Milan dan zelfs de marge te verdubbelen. Dit keer kwam Davide Calabria met een voorzet op Giroud. De Franse spits hing hoog in de lucht en kopte via de binnenkant van de paal raak: 0-2. headtopics.com

In het tweede bedrijf kwam Napoli al snel terug in het duel. Politano dribbelde via de rechterkant van de zestien naar binnen, kapte zijn tegenstander uit en haalde verwoestend uit in de verre kruising: 1-2.

Na de aansluitingstreffer kreeg Napoli via Politano, Giovanni Di Lorenzo en Khvicha Kvaratskhelia op kansen op de gelijkmaker. Milan-doelman Mike Maignan wist zijn doel echter nog schoon te houden. In de 64e minuut moest de Franse doelman toch vissen. Raspadori schoot een vrije trap van ongeveer 25 meter afstand tot het doel keihard in de rechterhoek en trok zo de stand gelijk.In het laatste kwart van de wedstrijd kregen beide ploegen grote kansen om op voorsprong te komen. Rafael Leao dribbelde naar binnen, schoot in de korte hoek, maar werd gestuit door Napoli-doelman Meret. In de slotfase van het duel kwam Napoli ook nog met tien man te staan. headtopics.com

VI Live: Giroud beëindigt doelpuntendroogte en doet Napoli pijnLees meer Lees verder ⮕

Schitterende Napoli-doelpunten verpesten feestavond GiroudLees meer Lees verder ⮕

VI Live: Napoli komt langszij, AC Milan moet opnieuw beginnenLees meer Lees verder ⮕

LIVE: Reijnders met AC Milan op bezoek bij titelverdediger NapoliOp zondagavond staat er in de Serie A een waar topaffiche op het programma. Titelhouder Napoli speelt om 20:45 tegen het AC Milan van Tijjani Reijnders. Na een matige start heeft I Partenopei zich aardig herpakt in de Serie A, en staat het op de vierde plek met zeventien punten. Milan staat tweede, met één punt achterstand op koploper Inter. Lees verder ⮕

LIVE: Tijani Reijnders met Milan op bezoek bij titelhouder NapoliOp zondagavond staat er in de Serie A een waar topaffiche op het programma. Titelhouder Napoli speelt om 20:45 tegen het AC Milan van Tijani Reijnders. Na een matige start heeft I Partenopei zich aardig herpakt in de Serie A, en staat het op de vierde plek met zeventien punten. Milan staat tweede, met één punt achterstand op koploper Inter. Lees verder ⮕

Live: Napoli - AC Milan, Zondag 29 oktober 2023De complete wedstrijdpagina van Napoli tegen AC Milan (Serie A) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers. Lees verder ⮕