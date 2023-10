Namli schiet PEC fraai op voorsprong bij Vitesse • Van de Donk zet Oranje op 1-0 tegen Schotland

Nederland krijgt het zo gewenste snelle doelpunt. Casparij duikt het Schotse strafschopgebied en bij de eerste paal tikt Van de Donk binnen.Kozlowski heeft vijf minuten voor rust de gelijkmaker op zijn schoen, maar de Pool schiet na een mooie aanval naast. Daardoor gaat PEC met een voorsprong de rust in.Nederland heeft na twee wedstrijden 3 punten, Schotland is met 1 punt de nummer 4, maar alles ligt nog open.

Op Jansen en Casparij na heeft bondscoach Andries Jonker gekozen voor dezelfde namen als tegen verliezend WK-finalist Engeland. Een paar dagen voor die stunt had Oranje verrassend verloren in België (2-1).Het is een duel tussen de nummer 14 (Vitesse) en de nummer 9 (PEC Zwolle) van de eredivisie vandaag. Vitesse heeft net als vorig seizoen geen van zijn eerste 4 thuisduels in het eredivisieseizoen gewonnen. PEC Zwolle kan 2 opeenvolgende uitzeges boeken in de eredivisie.

De lijst geblesseerden is lang bij FC Barcelona. Onder meer sterkhouders Frenkie de Jong, Robert Lewandowski, Pedri, Koundé en Sergi Roberto zijn er al een tijdje niet bij. Ze trainden vrijdag wel weer mee, zo liet Xavi weten. "En dat had ik eigenlijk niet verwacht. Daar was ik verrast over. Ze voelen zich goed, maar we moeten wachten tot morgen." De trainer wilde verder niets zeggen over de opstelling voor El Clásico. headtopics.com

"In de topper tegen Ajax hopen we de tiende overwinning op rij in de eredivisie te behalen", stelt PSV op de eigen website. "Dat is een ontzettend belangrijke wedstrijd voor PSV en we willen jullie allen dan ook vragen om ons team maximaal en vooral positief te ondersteunen. De ogen van de vaderlandse voetbalwereld zijn die dag op ons gericht. Steun onze club op een positieve manier zoals jullie altijd doen en maak er een fantastische voetbalmiddag van.

"Ik was eigenlijk ook wel verrast dat ze erbij konden zijn", zei trainer Xavi. "Ze voelen zich goed. Maar we moeten afwachten hoe het zaterdag met ze gaat. Dan beslis ik of ze in mijn selectie zitten. Ze moeten zich echt 100 procent fit voelen. Ik ga geen risico's met ze nemen."Jasper Cillessen keert terug onder de de lat bij NEC. Rogier Meijer geeft de oud-doelman van het Nederlands elftal zondag een basisplaats voor het uitduel met AZ. headtopics.com

