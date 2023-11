Nageeye eindigt als zesde in de New York Marathon

Na een vijfde plek in 2021 en een derde plek in 2022 hoopte Nageeye nu op het allerhoogste in New York. 'Ik ga voor de winst', zei hij vrijdag, maar dat bleek te hoog gegrepen. De winnaar van olympisch zilver in 2021 finishte op grote achterstand van de medaillewinnaars. Tola was oppermachtig en kwam in 2:04.58 solo over de meet in de Amerikaanse stad. De Keniaan Albert Korir kwam twee minuten later over de meet, gevolgd door de Ethipiër Shura Kitata in 2:07.11.

Nageeye finishte dik drie minuten na de bronzen medailllewinnaar in 2:10.25. Hij bleef de Belg Koen Naert vier seconden voor. Dit bericht wordt uitgebreid

Abdi Nageeye kan niet mee met de versnellingen van Tamirat Tola. Bij de vrouwen wint Hellen Obiri een tactische strijd met een eindsprint in Central Park.

Abdi Nageeye gaat zondag voor een historische zege bij de marathon van New York, twee maanden nadat hij bij de WK de grootste teleurstelling uit zijn loopbaan beleefde. 'Plaag me, zei ik tegen mezelf. Laat de negatieve gedachtes maar komen.'

