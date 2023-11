‘Nachtburgemeester van de Eredivisie’: ‘Er kwam weleens drugs in het spel’

Dat Boymans in de evenementenwereld terecht zou komen, had hij tot aan zijn periode bij FC Utrecht (2014-2016) niet verwacht. “Pas eigenlijk in mijn tweede seizoen bij Utrecht ging ik steeds meer feesten en ontstond het idee om eigen feesten te organiseren. Het is bizar dat het zo gelopen is. Als ik beelden van mezelf terug zie als voetballer, dan was ik een heel ander mens. Ik kan me ook niet voorstellen dat ik dat ooit gepresteerd heb.

Het andere leven en zijn drugsbeleving begon al tijdens Boymans carrière als voetballer. Toch is hij nooit bang geweest om gepakt te worden. “Het kwam weleens voor dat ik uitging en dat er drugs in het spel was. Dat besef ik. Maar ik heb het steeds goed kunnen managen. Je moet je momenten pakken. Ik heb nooit onder invloed op het veld gestaan.”

Een van zijn beste periodes beleefde Boymans bij Utrecht, waar hij tijdens zijn eerste negen wedstrijden één-op-één liep en op dat moment zelfs topscorer van de Eredivisie was. “Ik raakte echter geblesseerd. Als ik er soms nog over nadenk, had er als voetballer veel meer ingezeten. Als ik fit was gebleven, hoe had het er dan uitgezien? Dat gaat soms weleens door mijn hoofd. Maar je hebt er geen controle over.

