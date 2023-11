NAC wint dankzij blunder doelman van VVV Venlo

De wedstrijd tussen NAC en VVV Venlo eindigde in een 1-0 overwinning voor NAC, dankzij een blunder van NAC-doelman Roy Kortsmit. In de eerste helft moest de wedstrijd tijdelijk worden stilgelegd vanwege vuurwerk dat vanuit het uitvak op het veld werd gegooid. In de tweede helft was er opnieuw vuurwerk te zien in het vak van de NAC-supporters, maar ditmaal belandde er niets op het veld. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd gescoord door Boy Kemper, die de bal in eigen doel werkte

. In een andere wedstrijd had VVV Venlo het lastig tegen de jeugd van AZ. De Alkmaarders kwamen op voorsprong dankzij een doelpunt van Ricuenio Kewal, maar VVV Venlo leek de wedstrijd te winnen met doelpunten van Robin Lathouwers en Rick Ketting. Jong AZ gaf echter niet op en kwam in de 98ste minuut langszij via invaller Loek Postma

VOETBALPRİMEUR: Rechtsbuiten geeft 'assist van de maand' in KKD-wedstrijd tegen VVV-VenloIn de KKD-wedstrijd tegen VVV-Venlo zet de rechtsbuiten teamgenoot Ricuenio Kewal met buitenkant links alleen voor het doel. Hans Kraay Jr. is onder de indruk en noemt het 'de buitenkant van de maand'.

VOETBALZONENL: Matig NAC gaat na bekerblamage ook onderuit in competitie; krankzinnig slot VVVNAC heeft wederom een nederlaag geleden in de Keuken Kampioen Divisie. Op De Vijverberg ging de ploeg van trainer Jean-Paul van Gastel onderuit tegen De Graafschap: 1-0. Jong AZ en VVV-Venlo deelden de punten. In een duel gekenmerkt door een weergaloze assist van Jayden Addai en een krankzinnig slot bleven beide ploegen in evenwicht: 2-2.

VOETBALPRİMEUR: KKD: Pijnlijke blunder luidt zege De Graafschap in, knotsgekke slotfase in VenloDe Graafschap heeft vrijdag het KKD-duel met NAC Breda gewonnen door een flinke blunder van NAC-doelman Roy Kortsmit. In de eerste helft werd de wedstrijd tijdelijk stilgelegd door een flinke lading vuurwerk uit het uitvak.

NUSPORT: De Graafschap nipt langs NAC dankzij blunderende doelman KortsmitDe Graafschap heeft vrijdagavond een 1-0-overwinning op NAC geboekt. De Doetinchemse ploeg dankte daarvoor NAC-doelman Roy Kortsmit, die bij de enige treffer van de tijdelijk gestaakte wedstrijd flink in de fout ging.

NOS: Na onderbreking door vuurwerk wint De Graafschap van NAC, Kortsmit blundertDe Graafschap wint nipt met 1-0 van NAC door een blunder van NAC-keeper Kortsmit, die na zeven weken afwezigheid terugkeert. Het duel wordt tijdelijk onderbroken door vuurwerk.

