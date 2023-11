NAC en Helmond Sport door amateurs uit bekertoernooi geknikkerd

De amateurs van OJC Rosmalen moesten na overwinningen in de beker tegen Oss '20 (5-1) en tegen CSV Apeldoorn (1-3) het onderspit delven tegen Almere City. De Eredivisieploeg van trainer Alex Pastoor was overduidelijk een maatje te groot: 1-8.TOP Oss en FC Eindhoven spelen donderdag tegen elkaar. Daardoor blijft er naast PSV, dat vrijgeloot is voor de eerste ronde, minimaal nog één Brabantse club in het bekertoernooi actief.

