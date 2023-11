Naam zoontje Famke Louise populairste 'influencerbabynaam'

Het kindje van Famke, dat ze samen met haar partner Denzel Slager heeft gekregen, heet Nowi. Na de geboorte van het jongetje is de naam Nowi (of Nowie) vijf keer vaker uitgekozen dan voorheen het geval was. Met hun social media-accounts bereiken de zangeres en de oud-voetballer samen dan ook ruim één miljoen volgers.

Voor Famke Louise is het moederschap in ieder geval het mooiste dat er is. Wat ze er zo mooi aan vindt, vertelt ze in de video hieronder:Famke Louise speculeert over gezinsuitbreiding in de toekomst Als het aan Famke Louise (24) ligt, krijgen zij en haar vriend Denzel Slager (30) in de toekomst nog meer kinderen. Dat…Anna Speller (39) en haar partner Jess zijn vorige week weer ouders geworden. Dat nieuws deelt de zangeres via social…Dave is in 'B&B Vol Liefde' voor Denise bereid om huis en haard achter te laten en naar Spanje te verhuizen.

