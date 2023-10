Na zeven jaar ontmoet Floortje eindelijk Brent Stapelkamp in Zimbabwe

"We willen werken met mensen die ook een betere balans in de wereld nastreven en onze kennis met anderen delen"

Floortje leest acht jaar geleden voor het eest over natuurfotograaf en leeuwenonderzoeker Brent Stapelkamp. Brent besluit na jarenlang gewerkt te hebben in één van de grootste wereldparken van Zimbabwe, zijn leven compleet om te gooien. Samen met zijn gezin gaat hij iin een zelfgebouwd huis te wonen, om daar een nieuwe en zinvolle invulling aan zijn leven te geven. Floortje wil al zeven jaar een keer langs, maar telkens is het gezin te druk.

Het gezin leeft compleet of-grid. Zo moet hun zoon Oliver elke dag een uur naar school lopen, tussen de wilde dieren door, en spreekt inmiddels de lokale taal vloeiend.Hoewel het gezin al veel indrukwekkende dingen gedaan heeft, zijn ze nog niet klaar."We hebben geen exitstrategie. We willen geen ngo runnen om de ngo. We hebben hem opgezet om invloed te hebben op onze twee dorpen. Maar we werken ernaartoe om hem aan de gezelschap over te dragen. headtopics.com

"We willen werken met mensen die ook een betere balans in de wereld nastreven en onze kennis met anderen delen", vult Laurie haar man aan.

