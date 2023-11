Na achtervolging opgepakte mannen deelden 'verkeersboetes' uit

Die ging onder meer door Brabant over de A50. Zeker acht politiewagens reden achter de mannen aan. Het duo reed over de vluchtstrook en haalde andere auto's rechts in. Een auto werd bijna geramd door de verdachten toen ze op de verkeerde weghelft belandden.

De achtervolging eindigde na zeventig kilometer in Hernen, net aan de andere kant van de Maas. Doordat de nepagenten achter op een andere auto botsten, konden ze worden klemgereden en opgepakt. De politie meldt dat de mannen inmiddels weer vrij zijn.

