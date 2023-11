Na 7 jaar weer een Nederlander op podium in Moto3: Veijer wordt derde in Thailand

Moto3-coureur Collin Veijer is bij de grand prix van Thailand voor het eerst op het podium geëindigd. De 18-jarige Nederlander van Husqvarna eindigde achter Colombiaan David Alonso en Japanner Taiyo Furusato op plaats drie in Buriram. De Staphorster, die al drie keer vierde werd dit seizoen, maakte de hele race een goede indruk.

Bij het ingaan van de slotronde lag hij zelfs op kop, maar door een fout viel hij terug naar plek vier. Na een knappe inhaalactie in de laatste bocht werd Veijer alsnog derde. Zo eindigde er voor het eerst in zeven jaar weer een Nederlander op een Moto3-podium. Bo Bendsneyder was de laatste die dat presteerde. Bendsneyder, inmiddels actief in de Moto 2-klasse, werd eerder dit jaar tweede in de VS.

