Must see: Wirtz (20) maakt wondergoal, mooie reactie Xabi Alonso

Alsof Wirtz op een pleintje staat, zo slalomt hij door de defensie. De topreactie van trainer Xabi Alonso zegt alles.

Frimpong levert assist op Wirtz, die doelpunt van grote schoonheid maaktFlorian Wirtz heeft zondagmiddag misschien wel het mooiste doelpunt van het Bundesliga-seizoen gemaakt. De technisch begaafde Duitser ontving een pass van Jeremie Frimpong en dribbelde op sublieme wijze meermaals langs Freiburg-middenvelder Nicolas Höfler, om vervolgens af te ronden.

Na 7 jaar weer een Nederlander op podium in Moto3: Veijer wordt derde in ThailandDe 18-jarige Nederlander van Husqvarna eindigt achter Colombiaan David Alonso en Japanner Taiyo Furusato op plaats drie bij de grand prix in Buriram.

