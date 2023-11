Mourinho spreekt van 'respectloze' arbitrage: 'Hij gaf gerichte kaarten'

zat zelf op de tribune wegens een schorsing, maar concludeerde dat scheidsrechter Fabio Maresca 'gerichte kaarten' uitdeelde aan zijn spelers.Mourinho nam zondag plaats op de perstribune, omdat hij in het duel met Monza een rode kaart had gekregen voorrichting de bank van de tegenstander. Zijn ploeg leed een nipte nederlaag tegen koploper Inter.

Al snel sprak de Portugese trainer ook zijn ongenoegen uit over de scheidsrechter. 'De kaarten die Mancini en N'Dicka kregen, voelden gericht aan. Net als de kaarten van Cristante en Paredes, terwijl er bij Inter maar één speler op de bon ging. Ik vind het jammer dat er geen respect was voor onze spelers. De houding van Maresca tegenover Mancini en N'Dicka zegt mij genoeg.'Tien minuten voor tijd trok Marcus Thuram de zege naar de kant van Inter toe.

De Mos adviseert Maduro: 'Hij is helemaal een drama, hij is het totaal niet'Aad de Mos adviseert Ajax het team om Silvano Vos heen te bouwen. Dat zegt de oud-trainer van de Amsterdammers bij Goedemorgen Eredivisie. De Mos vindt Vos 'het scharnier dat Ajax nodig heeft bij de eerste opbouw' en zou hem, als hij Hedwiges Maduro, was als eerste opschrijven op het wedstrijdformulier.

#DoneDeal: Ajax zoekt uitweg: 'Ik denk dat hij een goede combinatie is met Maduro'In de nieuwste aflevering van DoneDeal bespreken Dennie, Ruben en Kaj de laatste ontwikkelingen op en rond de transfermarkt. Onder meer de opvolging van Maurice Steijn, de openstaande vacatures bij Feyenoord en het toekomstige vertrek van Santiago Gimenez komen ter sprake.

VI Live: Slot legt uit hij met dezelfde elf begint tegen Twente

Bonno is voor PSV, maar zijn vrouw voor Ajax: 'Hij moet zijn mond houden'Terwijl haar man Bonno door het huis danst is Yvonne Bes al weken in mineur door de tragische seizoenstart van haar favoriete Ajax. Het stel is al 45 jaar getrouwd en ze zijn allebei gepassioneerde voetballiefhebbers. Alleen Yvon is voor Ajax en Bonno voor PSV.

Jake Paul voor het eerst bij wedstrijd Jutta Leerdam: 'Hij is er het liefst altijd'De Amerikaanse YouTube-ster Jake Paul was al vaker aanwezig bij trainingen van zijn vriendin Jutta Leerdam, maar niet eerder bij een officiële wedstrijd. Femke Kok won op de 500 meter. Leerdam werd tweede.