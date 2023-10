Mossou wijst nieuwe Ajax-aanvoerder aan: ‘Iedereen is het eens over Bergwijn’

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.“Dat is de eerste maatregel die hij moet nemen. Dat kan bijna niet anders", spreekt Mossou zijn verwachtingen uit.

Ajax nam Bergwijn in de zomer van 2022 voor ruim 31 miljoen euro over van Tottenham Hotspur, waarmee hij in één klap de recordaankoop werd. De flankaanvaller speelde sindsdien 55 wedstrijden voor de huidige nummer zeventien van de Eredivisie, waarin hij 20 keer scoorde en 7 maal de aangever was.Berghuis als aanvoerder lijkt me juist desastreus.

Van de Boomen of later Rulli lijken mij betere kandidaten. Sutalo vind ik zwaar tegenvallen, anders was die ook ok wel geschikt. En wat hij er nou heel goed in, zoals in het verleden een Robben die naar binnen kwam. Dan werkt het nog, maar hij mist de kwaliteit. headtopics.com

Als hij in daden nu eens een leider/aanvoerder was, had het gekund. Maar momenteel verlang je terug naar spelers als Veltman bij dit huidige Ajax en de defensie.Dan even een spoedcursus Servokroatisch voor alle spelers van Ajax, want Sutalo spreekt, zoals we inmiddels weten, geen andere talen.

Hato is te jong in mijn ogen. Dan kom je vanzelf bij Berghuis uit als de meest logische optie. Als je Nico terug had gehaald dan zou dat een goede zijn. Eigenlijk ook wel triest voor jonge talenten als Godts, Vos en Hato... Die waren zoveel beter af gewest onder een Tadic, Blind, Alvarez, Martinez en noem ze maar op.Berghuis of vd Boomen, die laatste zou ook weleens wat vaker de kans mogen krijgen. En dan niet als laatste middenvelder daar is hij verdedigend te zwak voor, maar op 8 een prima speler (zeker in combinatie met Forbs zijn snelheid). Mikautadze erin voor Brobbey en de goals komen vanzelf.Dan zit je alleen een beetje met de 6 positie. headtopics.com

