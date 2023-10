Mossou noemt eerste maatregel die Van 't Schip neemt: 'Kan niet anders'

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.“Dat is de eerste maatregel die hij moet nemen. Dat kan bijna niet anders", spreekt Mossou zijn verwachtingen uit.

In zijn eerste maanden bij Ajax leek Bergwijn nog een succesvolle aankoop te gaan worden. De buitenspeler scoorde acht keer in zijn eerste zeven wedstrijden voor de ploeg en de Amsterdammers floreerden. Daarna begon zowel Ajax als Bergwijn aanzienlijk slechter te presteren.

"Het is onvoorstelbaar hoe hij is weggezakt", vervolgt Mossou zijn betoog over de duurste Ajax-aankoop aller tijden."Zeker voor een speler van dertig miljoen euro. Dat is al heel erg lang, heel erg pijnlijk." headtopics.com

Ajax nam Bergwijn in de zomer van 2022 voor ruim 31 miljoen euro over van Tottenham Hotspur, waarmee hij in één klap de recordaankoop werd. De flankaanvaller speelde sindsdien 55 wedstrijden voor de huidige nummer zeventien van de Eredivisie, waarin hij 20 keer scoorde en 7 maal de aangever was.

Andere aanvoerder kiezen lijkt me verstandig. Maar dan is de vraag wie is een goede aanvoerder in dit huidige team. Eerlijk gezegd zie ik geen enkele leider in dit team. En kom niet aanzetten met Berghuis, dit is in mijn ogen juist de laatste persoon die je aanvoerder moet maken.Pasveer had een optie kunnen zijn, maar die heeft geen basisplek. De rest is allemaal nieuw of niet geschikt.Ook wel heel bijzonder hoever Bergwijn is teruggevallen. headtopics.com

Er zit totaal geen verrassing in wat Bergwijn doet, het is allemaal zo voorspelbaar elke actie opnieuw. En wat hij er nou heel goed in, zoals in het verleden een Robben die naar binnen kwam. Dan werkt het nog, maar hij mist de kwaliteit.Ajax is na een dramatische reeks afgezakt naar de zeventiende plaats in de Eredivisie, en met die klassering gaat de Amsterdamse club zondag op bezoek bij koploper PSV. Komt de wederopstanding...

