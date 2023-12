Mohammed Kudus had bij Ajax moeten blijven volgens Samuel Luckhurst

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.had Mohammed Kudus in plaats van Antony bij Ajax weg moeten plukken.

Dat is althans de conclusie van Samuel Luckhurst van, die het optreden van de Braziliaan tegen Liverpool (0-0) met een 5 beoordeelt. "Op een dag dat een andere linksbenige aanvaller die ook afkomstig is van Ajax, twee keer scoort voor West Ham United, lijkt het erop dat Manchester United de verkeerde heeft gehaald", doelt het lokale medium op Kudus en Antony. De Ghanees, inmiddels door West Ham-fans liefkozend gedoopt tot 'starboy', bewees zijn waarde maar weer eens zondag. In het competitieduel met Wolves (3-0), scoorde Kudus tweemaal namensDe middenvelder annex aanvaller kwam deze zomer voor 43 miljoen euro over van Aja





Derksen verwerpt vergelijking tussen Ajax en Feyenoord: ‘Ajax is andere klasse’Johan Derksen is kritisch op Ajax en zijn supporters. De analist stelt aan tafel bij Vandaag Inside onder meer dat de Amsterdammers 'een heel modaal elftalletje' hebben. Daarnaast snapt hij niets van de blijdschap bij de supporters om het bereiken van de Conference League.

Ajax wint met 2-1 van SpartaAjax wint met 2-1 van Sparta. Brobbey opende de score, maar daar hecht Derksen weinig waarde aan. Ook René van der Gijp heeft geen hoge pet op van Vriends.

Ajax laat zege op PSV in blessuretijd uit handen glippen, Feyenoord trekt aan noodremDe Amsterdammers nemen op de Herdgang een 3-1 voorsprong, maar zien die in de slotfase teniet gedaan worden door PSV, 3-3. Feyenoord trekt tegen ADO Den Haag aan de noodrem, pakt rood, maar speelt daardoor wel gelijk: 1-1.

Ajax-aanvoerder Bergwijn hekelt ‘aparte mensen’: ‘Dan breng ik het nog netjes’Steven Bergwijn was zaterdag belangrijk voor Ajax met een rake penalty tegen Sparta Rotterdam (2-1 winst). De Amsterdammers speelden zonder namen op de rug. Met drie puntjes in plaats daarvan wil Ajax aandacht vragen voor de online haat die voetballers dag in, dag uit over zich heen krijgen.

‘Heel snelle denker’ maakt veel indruk bij Ajax: ‘De beste man op het veld’Kristian Hlynsson maakte zaterdagavond een uitstekende indruk. De middenvelder van Ajax werd in de rust van de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam (2-0 bij rust, 2-1 uitslag) bewierookt in de studio van ESPN's Eretribune. 'Dat was voor mij de beste man op het veld', zei Karim El Ahmadi.

Paar minuutjes inhalen: dit zijn de regels bij RKC-Ajax en AZ-NECIn totaal wordt er woensdag zo'n vijftien minuten gevoetbald en daarin worden twee wedstrijden afgerond. De regels voor de hervattingen van AZ-NEC en RKC-Ajax.

