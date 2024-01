Mohamed Ihattaren vervolgd voor vermeende mishandeling van zijn vrouw

Dat Mohamed Ihattaren door het Openbaar Ministerie wordt vervolgd voor de vermeende mishandeling van zijn vrouw Yasmine Driouech, zorgt voor verbazing bij zijn advocaat Niek Hendriksen. "Al die heisa is niet nodig", klinkt het vrijdag in gesprek met hetHendriksen bevestigt dat Ihattaren op 11 februari 2023 ruzie had met Drouech, toen nog zijn vriendin. Ze stapte direct naar de politie en korte tijd later werd de aanvallende middenvelder aangehouden.

Drouech koos er verrassend genoeg voor om de verklaring in te trekken en het stel stapte vorig jaar zelfs in het huwelijksbootje.Het intrekken van de verklaring had echter geen invloed op de zaak tegen Ihattare





