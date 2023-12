Mogelijkheden voor Gastón Ávila om Ajax te verlaten

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.in januari.

Voor onder anderen Gastón Ávila ‘bestaan mogelijkheden’ om de Amsterdammers te verlaten, terwijl de club graag een nieuwe nummer 6 aantrekt om de as van kwaliteit en ervaring te voorzien. Omdat Ávila dit seizoen al minuten maakte voor Royal Antwerp mag hij in januari niet overstappen naar een andere ploeg die parallel loopt aan de Europese competitie. De Saudische, Amerikaanse of Zuid-Amerikaanse competities zouden daardoor uitkomst kunnen bieden. “Daardoor ontstaan voor bijvoorbeeld Ávila, die ontevreden is over zijn situatie en weg wil, mogelijkheden om Ajax in januari alsnog te verlaten”, schrijft Tim van Duij





Derksen verwerpt vergelijking tussen Ajax en Feyenoord: ‘Ajax is andere klasse’Johan Derksen is kritisch op Ajax en zijn supporters. De analist stelt aan tafel bij Vandaag Inside onder meer dat de Amsterdammers 'een heel modaal elftalletje' hebben. Daarnaast snapt hij niets van de blijdschap bij de supporters om het bereiken van de Conference League.

Directeur FC Emmen ziet mogelijkheden voor multifunctioneel gebouwencomplexDe Fries Rinse Bleeker (56) is bijna een half jaar in dienst als directeur van FC Emmen. Het multifunctionele gebouwencomplex in Heerenveen dient als mooi voorbeeld voor wat er in de toekomst in Emmen zou kunnen verrijzen.

Jongste Ajax ooit mist ervaring in zware duels, nieuwe Tadic niet zomaar gevondenIn zware wedstrijden, zoals vanavond tegen Marseille in de Europa League, ontbreekt het de Amsterdammers aan routiniers. Ajax gaat daarom in de winter op zoek naar ervaring.

Paar minuutjes inhalen: dit zijn de regels bij RKC-Ajax en AZ-NECIn totaal wordt er woensdag zo'n vijftien minuten gevoetbald en daarin worden twee wedstrijden afgerond. De regels voor de hervattingen van AZ-NEC en RKC-Ajax.

Ajax laat zege op PSV in blessuretijd uit handen glippen, Feyenoord trekt aan noodremDe Amsterdammers nemen op de Herdgang een 3-1 voorsprong, maar zien die in de slotfase teniet gedaan worden door PSV, 3-3. Feyenoord trekt tegen ADO Den Haag aan de noodrem, pakt rood, maar speelt daardoor wel gelijk: 1-1.

Ajax-aanvoerder Bergwijn hekelt ‘aparte mensen’: ‘Dan breng ik het nog netjes’Steven Bergwijn was zaterdag belangrijk voor Ajax met een rake penalty tegen Sparta Rotterdam (2-1 winst). De Amsterdammers speelden zonder namen op de rug. Met drie puntjes in plaats daarvan wil Ajax aandacht vragen voor de online haat die voetballers dag in, dag uit over zich heen krijgen.

