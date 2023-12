Moet ik overstappen van zorgverzekering?

Het einde van het jaar nadert en dus houdt deze vraag veel Nederlanders bezig. We vroegen wat jullie wilden weten over het overstappen van een zorgverzekering. Jullie vragen worden beantwoord door expert zorgverzekeringen Koen Kuijper van Zorgwijzer.nl. Dat is een onafhankelijke website voor voorlichting en vergelijking van zorgverzekeringen. 1.

Wat is het nut van overstappen? "Je hoeft natuurlijk niet per se over te stappen, maar er zijn een aantal redenen waarom je je verzekering wel ieder jaar goed onder de loep moet nemen", zegt Kuijper. "Er kan iets veranderd zijn in je persoonlijke situatie, zoals de komst van een kindje. Of je hebt een blessure waardoor je (meer) fysiotherapie nodig hebt. Dan kan het slim zijn om aanpassingen te maken of over te stappen." "Ook kunnen er dingen veranderen in de premie van je huidige verzekering, waardoor je met een andere verzekering voordeliger uitkomt", gaat hij verder





