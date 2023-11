Moet Elon Musk een rol kunnen spelen op het oorlogstoneel?

Er lopen weinig figuren rond die meer verdeeldheid zaaien als Elon Musk. Zo ook deze week was het niet anders, want hij heeft aangegeven met zijn satellietsysteeminternet terug naar de Gaza te willen brengen. Meningen zijn hier zoals altijd weer verdeeld over. Moet iemand als Musk, zonder politieke achtergrond, namelijk zo'n kritische rol kunnen spelen in een conflict van zulke schaal?

Het is eigenlijk opmerkelijk dat hij een geopolitieke positie heeft. In de eerste uren na de aanvallen van Hamas heeft hij zo ook misinformatie opverspreid. Volgens velen maakt hij reclame voor fake news en verdient hij aan misinformatie. In de sociale media economie is aandacht immers belangrijker dan betrouwbaarheid.Een individu als Musk moet geen rol spelen op het oorlogstoneel.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NUSPORT: WK-held Noppert gepasseerd bij Oranje: 'Moet een grote kerel zijn'Andries Noppert ging in recordtempo van de hel naar de hemel, met een basisplaats op het WK als hoogtepunt. Elf maanden later is de sc Heerenveen-keeper gepasseerd voor de voorselectie van Oranje. 'Een sportpsycholoog? Ik heb m'n problemen altijd zelf opgelost.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

NPORADIO1: Stand.nl: Er moet meer druk op Netanyahu komen om een staakt-het-vuren te bereikenTekst volgt.

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕

NUSPORT: Noppert snapt dat hij is gepasseerd bij Oranje: 'Moet een grote kerel zijn'Andries Noppert ging in recordtempo van de hel naar de hemel, met een basisplaats op het WK als hoogtepunt. Elf maanden later is de sc Heerenveen-keeper gepasseerd voor de voorselectie van Oranje. 'Een sportpsycholoog? Ik heb m'n problemen altijd zelf opgelost.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

NPORADIO1: Stand.nl: Er moet meer druk op Netanyahu komen om een staakt-het-vuren te bereikenDe roep tot een staakt-het-vuren in de Gazastrook wordt steeds luider. De Israëlische premier Netanyahu zei gisteren in een persconferentie dat er geen staakt-het-vuren komt, omdat dat gelijk zou staan aan overgave aan Hamas.

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕

VI_NL: Hoe reuzendoder Jong FC Utrecht een talentenfabriek moet wordenLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Ajax één wedstrijd zonder Van 't Schip: 'Dat was een vereiste'John van 't Schip zit op 17 december niet op de bank van Ajax, als de club het opneemt tegen PEC Zwolle. De interim-trainer moet de wedstrijd aan zich voorbij laten gaan, omdat hij aanwezig wil zijn bij de bruiloft van zijn zoon.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕