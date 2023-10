Moeizaam scorend Vitesse voelt druk toenemen: wat is de oplossing?

Trainer Phillip Cocu slaagde er in de vorige jaargang in om de Arnhemmers in de slotfase naar lijfsbehoud te loodsen, maar de zo gewenste volgende stap blijft uit. Tot frustratie van Cocu en alles en iedereen die Vitesse een warm hart toedraagt. Het is bij vlagen bar en boos, Vitesse is deze staat is een degradatiekandidaat, Cocu blijft vasthouden aan een manier van spelen die niet blijkt te werken. De sportieve zorgen in Arnhem nemen toe.

De zeven punten (winst tegen tien Volendammers, een derbyzege op NEC en een puntje tegen Excelsior) verbloemen de ernst van de situatie enigszins. Winst tegen PEC Zwolle vrijdagavond is geboden, anders is de crisis onafwendbaar. De druk is groot, Vitesse wankelt.Welke Nederlandse clubs weten door de groepsfase te komen? VI PRO geeft je extra inzichten rond de Europese competities met exclusieve interviews, analyses en financiële inzichten.

