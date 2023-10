Moeilijk scorend Vitesse kan in slotfase toch juichen tegen PEC

De wedstrijd tussen Vitesse en PEC Zwolle is geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De moeizaam scorende Arnhemmers konden pas in de slotfase juichen.PEC kan met vier zeges in tien duels en een negende plaats op de ranglijst niet klagen, terwijl Vitesse de zaken beduidend minder voor elkaar heeft, getuige de vijftiende positie in de Eredivisie.

Vitesse, dat dit seizoen pas twee keer wist te winnen, liep ook tegen PEC tegen het grootste probleem van dit seizoen aan: het maken van doelpunten. Kansen waren er zeker, bijvoorbeeld van Melle Meulensteen, maar het ontbrak Vitesse aan de afronding. Ondanks het stevige overwicht viel het doelpunt aan de andere kant. Younes Namli kreeg een afvallende bal voor de voeten en schoot heerlijk raak: 0-1.

Qua mogelijkheden was Vitesse dit seizoen nog niet zo goed als vrijdagavond, ware het dat niemand in de ploeg van Phillip Cocu in staat is een doelpunt te maken. De grootste kans van Vitesse was vlak voor rust van Kacper Kozlowski. PEC stond in de tweede helft voornamelijk met de rug tegen de muur. Vitesse domineerde, kreeg kansen, maar scoorde niet. Doelman Jasper Schendelaar van PEC reageerde alert op een schot van Marco van Ginkel en zat er daarna ook een aantal keren goed tussen. headtopics.com

Kansen waren er daarna voor Million Manhoef en Van Ginkel, die een kopbal op de lijn gekeerd zag worden door Ryan Thomas. PEC kreeg steeds meer moeite met de aanhoudende druk van Vitesse. De ploeg stond op standje overleven, maar overleefde niet, omdat de verwoestende uithaal van Manhoef Schendelaar dit keer wel te machtig was.Ajax op Rapport: Ramaj bij hoogste cijfers, Forbs zakt door het ijs

