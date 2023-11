Mobiele Eenheid maakt einde aan illegaal feest in Waspik

De Mobiele Eenheid (ME) van de politie heeft vannacht een einde gemaakt aan een illegaal feest in een leegstaande loods in het Brabantse Waspik. Rond 01.00 uur werd de politie gewaarschuwd omdat er luide muziek te horen was vanuit de loods. In de buurt waren ook een hele hoop auto's en campers geparkeerd, meldt Omroep Brabant.

Agenten vroegen de organisatoren om de geluidsoverlast te stoppen, maar volgens de politie werd daar niet naar geluisterd. Omdat er met zwaar vuurwerk werd gegooid, werd de ME opgeroepen. 'Toen die verscheen, werd de sfeer grimmiger', aldus de politie. Toegangen werden gebarricadeerd en uiteindelijk ging de muziek uit. Rond 04.30 uur was de loods leeg. Er is niemand aangehouden.

