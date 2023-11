Misser Reijnders breekt AC Milan op, Frimpong wéér belangrijk voor Leverkusen

Een gemiste kans van Tijjani Reijnders is AC Milan zondag duur komen te staan. 'I Rossoneri' gaven in de topper tegen Napoli een 0-2-voorsprong weg: 2-2. In Duitsland was Jeremie Frimpong wéér belangrijk voor Bayer Leverkusen. In de Serie A leek basisspeler Reijnders met AC Milan op weg naar een overwinning in de topper tegen Napoli. Halverwege was het 0-2 dankzij twee doelpunten van Olivier Giroud. Dat had 0-3 moeten zijn, maar Reijnders miste een enorme kans.

In de 81e minuut bezorgde Marcus Thuram - uitgerekend de opvolger van Lukaku - Inter de wint door hard raak te schieten. Dankzij de overwinning wipt Inter over Juventus heeft en is het met 25 punten uit tien duels de koploper van de Serie A. Frimpong heeft rol bij wondergoal Wirtz Bij Leverkusen-Freiburg (2-1) opende toptalent Florian Wirtz op aangeven van enkelvoudig Oranje-international Frimpong in de 36e minuut de score.

