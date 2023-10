Missen van kansen blijft Vitesse achtervolgen: 'Onvoorstelbaar'

De ploeg van trainer Phillip Cocu reeg de kansen aaneen en waagde liefst 29 schoten. Het bleef alleen bij'Gelukkig maken we nog een goal, maar het balen overheerst omdat we niet winnen', vertelde Manhoef na afloop. 'Zeker na zo'n wedstrijd. Het is onvoorstelbaar dat we niet winnen. We kregen zo veel kansen. Het lijkt wel alsof we er te veel mee bezig zijn, met het scoren. Het is niet gek dat het in de koppies gaat zitten, maar zo moeilijk is het niet.

'Als we de eerste kans na vijf minuten gewoon maken, ben je los. Daarvan ben ik overtuigd', vervolgde Manhoef. 'Nu bleef het moeizaam gaan. En het is niet alleen de spits, we moeten ook voor elkaar lopen en anderen de ruimtes geven. Naar de eerste paal komen en dan terugleggen. Dat we vanavond zo veel creëerden is in ieder geval goed, dat geeft vertrouwen. Maar we verliezen hier twee punten.'Vitesse kwam door het gelijkspel op acht punten.

