Mislintat duikt op in Stuttgart na afronding van geruchtmakend onderzoek

onderneemt geen verdere actie tegen Sven Mislintat. De voormalige technisch directeur van de Duitse club heeft geen regels overtreden, zo is gebleken.Stuttgart startte in september een onderzoek naar de handelswijze van Mislintat, die tussen 2019 en 2022 als technisch directeur werkzaam was in Mercedes-Benz

Het externe advocatenkantoor dat onderzoek deed naar Mislintat heeft geen ernstige strafbare feiten kunnen ontdekken. Wel verdiende zijn werkwijze niet altijd de schoonheidsprijs, klinkt het. Hij stelde Stuttgart immers niet op de hoogte van zijn nauwe banden met zaakwaarnemerskantoor AkA Global.Het onderzoek van Ajax loopt nog. De Duitser vertrok eind september uit de Johan Cruijff Arena vanwege een gebrek aan draagvlak.

Mislintat woont tegenwoordig weer in Stuttgart met zijn vrouw en twee kinderen. Dit weekend zat hij op de tribune tijdens het thuisduel met Hoffenheim, waarin Wout Weghorst zijn eerste clubgoal maakte sinds maart.Video headtopics.com

Weghorst na ruim 500 minuten eindelijk voor Hoffenheim, twee assists SimonsBekijk hier het doelpunt van Wout Weghorst tegen VFB Stuttgart. Lees verder ⮕

Weghorst maakt vanaf 11 meter zijn eerste goal voor HoffenheimBekijk hier het doelpunt van Wout Weghorst tegen VFB Stuttgart. Lees verder ⮕

Borussia Dortmund toont veerkracht maar weet niet te winnen in FrankfurtBorussia Dortmund heeft duur puntenverlies geleden in de Bundesliga. De ploeg van trainer Edin Terzic kon op bezoek bij Eintracht Frankfurt een 2-0 én 3-2 achterstand slechts deel goedmaken: 3-3. Door het gelijkspel blijft Dortmund steken op plek vier en laat het na over VfB Stuttgart heen te klimmen. Frankfurt staat zevende. Lees verder ⮕

Eindelijk van de nul: Weghorst tekent voor eerste clubdoelpunt sinds maartWout Weghorst kan eindelijk juichen bij Hoffenheim. De spits tekent in zijn achtste wedstrijd voor de club voor zijn eerste doelpunt. Vanaf de penaltystip zet hij Hoffenheim op 0-2 tegen VfB Stuttgart. De blijdschap spat ervan af! Lees verder ⮕

Weghorst belangrijk met eerste goal; tiende nederlaag op rij voor Union BerlinWout Weghorst was zaterdagmiddag goud waard voor TSG Hoffenheim. De boomlange spits benutte in het duel bij VfB Stuttgart een strafschop en was zo medeverantwoordelijk voor de 2-2 zege in de autostad. Grischa Prömel zorgde in de openingsfase al voor de openingstreffer van de bezoekers. Lees verder ⮕

Weghorst belangrijk met eerste goal; tiende nederlaag op rij voor Union BerlinWout Weghorst was zaterdagmiddag goud waard voor TSG Hoffenheim. De boomlange spits benutte in het duel bij VfB Stuttgart een strafschop en was zo medeverantwoordelijk voor de 2-2 zege in de autostad. Grischa Prömel zorgde in de openingsfase al voor de openingstreffer van de bezoekers. Lees verder ⮕