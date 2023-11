Miljuschka Witzenhausen over beveiliging: 'Vervelend, maar geen zelfmedelijden'

Witzenhausen is het nichtje van de Nederlandse crimineel Willem Holleeder. Na het besluit van haar moeder, Astrid Holleeder, om te getuigen tegen haar broer, werd de beveiliging opgevoerd. Ook het huis van de presentatrice is hermetisch afgesloten. 'We hebben uitgebreid gesproken voordat ze het besluit nam om tegen haar broer te gaan getuigen en het boek Judas te schrijven. Er was niet echt een keuze. Het alternatief was niet veel beter', zegt Witzenhausen.

'Ik creëer m'n eigen veilige wereld met de mensen om me heen; ondanks alles voel ik me bevrijd. Bevrijd omdat ik kan zeggen wat ik wil en m'n moeder en ik niet langer worden gezien als vrouwen die bij hem horen.' De presentatrice was 'altijd vastbesloten om íemand te worden'. 'Iedereen in Amsterdam wist waar ik vandaan kwam en daar werd niet bepaald positief op gereageerd. Ik wilde nadrukkelijk laten zien: er zijn in onze familie ook mensen die deugen.

Miljuschka vindt beveiliging vervelend: maar nooit zelfmedelijden

