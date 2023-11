Miljarden jaren oud gas lekt vanuit aardkern naar boven: niet gevaarlijk, wél nuttig

Binnenste van de aarde bestuderen Het gas ontstond tijdens de oerknal, bijna veertien miljard jaar geleden. Toen de aarde zich een kleine vier miljard jaar geleden vormde, raakte een wolk van helium-3 'gevangen' in de kern van onze planeet. De rest van de aarde vormde zich om die kern heen. In de kern van de aarde is het bijzonder heet en er heerst een ongelofelijke druk. De mens heeft nog niet de technologie om naar de aardkern af te reizen.

