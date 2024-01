Milinkovic-Savic wil vertrekken bij Al-Hilal en Juventus is geïnteresseerd

Uit de berichtgeving blijkt dat Milinkovic-Savic graag in juni al wil vertrekken bij Al-Hilal. Hij zou zijn voormalig ploeggenoten van Lazio hebben verteld dat hij Rome en de club enorm mist. De selectie van Lazio was afgelopen week in Saudi-Arabië voor de halve finale van de Supercoppa tegen Inter (3-0 verlies). Na afloop sprak Milinkovic-Savic met. “Natuurlijk mis ik het spelen bij Lazio. Ik heb 8 jaar met deze kleuren gespeeld, dus dat is normaal.

Ook zag ik enkele van mijn oude kameraden weer.” Het nieuws is koren op de molen van Juventus. Massimiliano Allegri is groot fan van de 28-jarige spelverdeler en ziet hem daarom graag een transfer naar Turijn make





